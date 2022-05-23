В Калуге ремонт улицы Кутузова и площади Старый Торг собираются завершить до 25 июня
Ремонт улицы Кутузова и площади Старый Торг в Калуге может завершиться до 25 июня. Об этом в понедельник сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.
Представитель службы Артур Григорян пояснил, что по контракту у подрядчика есть время до 1 августа. Однако дорожники будут стараться успеть выполнить работы до шествия выпускников, запланированного на последнюю субботу июня.
Напомним, с 21 мая перекрыт тротуар у Гостиных рядов.
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