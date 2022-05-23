В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 32 558 нарушений

За неделю, с 13 по 19 мая, в Калужской области камеры зафиксировали 32 558 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Чаще всего водители превышали скорость - 24 171.

4942 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

1 570 человек не пристегнулись ремнями.

795 калужан не пропустили пешеходов.

720 водителей выехали на встречную полосу.

360 – припарковались в запрещенном месте.

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