В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 32 558 нарушений
За неделю, с 13 по 19 мая, в Калужской области камеры зафиксировали 32 558 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость - 24 171.
4942 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.
1 570 человек не пристегнулись ремнями.
795 калужан не пропустили пешеходов.
720 водителей выехали на встречную полосу.
360 – припарковались в запрещенном месте.
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