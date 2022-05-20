В Калуге на год ограничили в свободе 24-летнюю девушку, сбившую пешехода

В Калуге суд вынес приговор 24-летней девушке, которая в ноябре прошлого года сбила пешехода. В пятницу, 20 мая, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Виновница за рулем «Мазды 3» превышала скорость, поворачивала налево и сбила женщину, пересекавшую проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Суд решил ограничить калужанку в свободе на год, а также на три года лишить ее водительского удостоверения.

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