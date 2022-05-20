В Калуге начали укладывать новый асфальт на улице Энергетиков

В четверг, 19 мая, в Калуге начале укладывать верхний слой асфальта на правобережной улице Энергетиков. Об этом сообщили 20 мая в Службе единого заказа городского хозяйства.

- Работы велись в два укладчика для обеспечения герметичности и плотности шва-стыка, - рассказали дорожники.

Также управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию на остальных улицах, где ведется ремонт.

На улице Кутузова и площади Старый Торг готовятся к укладке выравнивающего слоя асфальта. На улицах Баррикад и Комарова – верхнего слоя. На улице Привокзальной делают заездные карманы для остановок общественного транспорта и посадочных площадок, готовят основание под тротуарную плитку.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.