В Калуге увеличат количество автобусов на маршруте №29

В Калуге собираются увеличить количество автобусов на маршруте №29 «ст. Калуга-1 - мкр. Кошелев». Ожидается, что это произойдет с 1 июня, сообщили в четверг в управлении городского хозяйства.

О проблемах с количеством транспорта ранее сообщали жители Правобережья.

С 1 июня должно стать на три автобуса больше.

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