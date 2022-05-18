В Калужской области женщина заплатила 138 тысяч рублей за нарушения ПДД

В Калужской области женщина из Дзержинского района 92 раза нарушила правила дорожного движения, но штрафы на 77 тысяч рублей платить отказывалась. В среду, 18 мая, об этом сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Автомобилистка заплатила 77 тысяч и еще 61 тысячу исполнительского сбора только после того, как ей начал грозить арест автомобиля.

Как отмечают приставы, этот водитель постоянно нарушает правила и не оплачивает штрафы. За два года в отношении нее приставы возбудили почти 300 исполнительных производств.

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