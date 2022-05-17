В Калуге маршрут троллейбуса №3 сократят 21 мая

В ближайшую субботу, 21 мая, в Калуге с 10:00 до 14:00 будет сокращен маршрут троллейбуса №3. Это связано с ремонтными работами на улице Кутузова, сообщили 17 мая в «Управлении калужского троллейбуса».

«Тройка» будет ходить по маршруту КЗТА - сквер Мира - КЗТА.

Городские власти пока не сообщали, будет ли перекрываться Кутузова для остального транспорта.

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