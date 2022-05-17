В Калуге восстановили работу двух дорожных камер

В Калуге из-за повреждений габаритным транспортом временно не работали дорожные камеры на Тарутинской, 70б и на перекрестке Карла Либкнехта – Ленина. Об это во вторник, 17 мая, сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

- В рамках технического обслуживания были произведены замены вышедшего из строя оборудования из состава подменного фонда, - пояснили в ЦБДД. - Одновременно были заключены государственные контракты на ремонт стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Дорожники напоминают водителям об административной и уголовной ответственности за порчу чужого имущества.

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