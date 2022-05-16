В Калуге ремонт улицы Советской собираются завершить в июне

В Калуге просевший в прошлом году асфальт на улице Советской собираются отремонтировать за май и июнь. В понедельник, 16 мая, об этом на планерке в городской управе заявила руководитель Службы единого заказа Татьяна АРЕН.

По ее словам, сейчас проходит закупка необходимых материалов. Когда все будет готово, рабочие начнут ремонт в Турынино.

Дорога сейчас находится на гарантии.

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