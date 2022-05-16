В Калуге 19-летняя девушка попалась с купленным в интернете водительским удостоверением
В Калуге 19-летнюю девушку обвиняют в покупке поддельного водительского удостоверения. В понедельник, 16 мая, об этом сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, юная автомобилистка купила права в интернете в январе нынешнего года и ездила с ними до апреля.
За такое нарушение калужанке грозит до года лишения свободы.
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