В Калуге 19-летняя девушка попалась с купленным в интернете водительским удостоверением

В Калуге 19-летнюю девушку обвиняют в покупке поддельного водительского удостоверения. В понедельник, 16 мая, об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, юная автомобилистка купила права в интернете в январе нынешнего года и ездила с ними до апреля.

За такое нарушение калужанке грозит до года лишения свободы.

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