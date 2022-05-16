В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 30 891 нарушение

За неделю, с 6 по 12 мая, в Калужской области камеры зафиксировали 30 891 нарушение правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Чаще всего водители превышали скорость - 24 467.

3450 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

1 664 человека не пристегнулись ремнями.

727 калужан не пропустили пешеходов.

321 водитель выехал на встречную полосу.

262 – припарковались в запрещенном месте.

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