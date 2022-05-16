В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 30 891 нарушение
За неделю, с 6 по 12 мая, в Калужской области камеры зафиксировали 30 891 нарушение правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость - 24 467.
3450 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
1 664 человека не пристегнулись ремнями.
727 калужан не пропустили пешеходов.
321 водитель выехал на встречную полосу.
262 – припарковались в запрещенном месте.
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