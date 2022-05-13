В Калужской области арестовали автомобиль водителя, который не оплатил 259 штрафов

В Обнинске сотрудники ГИБДД 12 мая провели вместе с судебными приставами массовые проверки на дорогах. Всего было остановлено около 150 автомобилей, сообщили в пятницу в региональном управлении дорожной полиции.

«Ладу Гранту» одного из водителей пришлось арестовать. Проверка по базам показала, что мужчина не оплатил 259 штрафов за нарушения ПДД.

Еще один человек имел 10 неоплаченных штрафов. Его машину также арестовали.

Силовики заявили, что подобные рейды на улицах будут продолжаться.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.