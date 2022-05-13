В Калужской области восстановили дорогу, размытую паводком

В Думиничском районе Калужской области размытую паводком дорогу восстановили только после вмешательства прокуратуры.

Дорога соединяла деревню Шубник с селом Хотьково.

Как сообщили в пятницу, 13 мая, в прокуратуре Калужской области, органы местного самоуправления бездействовали, но работы провели после внесения представления.

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