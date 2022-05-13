В Калужской области 4422 нарушителя правил парковки оштрафованы за четыре месяца

С января по апрель в Калужской области 4422 водителя оштрафованы за нарушение правил парковки. В пятницу, 13 мая, об этом сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Там уточнили, что в области работает шесть мобильных комплексов фотовидеофиксации «Паркон».

- Данный комплекс предназначен для фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, - пояснили в ЦБДД.

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