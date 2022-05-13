В Калуге движение на Старом Торге затруднено из-за ремонтных работ

Утром в пятницу, 13 мая, в Калуге затруднено движение на площади Старый Торг.

Машин там всегда много, но сейчас обстановку осложняют ремонтные работы.

Дорожники частично сняли верхний слой асфальта. Оставшиеся после замены коммуникаций ямы засыпали щебнем, но и там начали образовываться провалы. Поэтому автомобилисты снижают скорость, и пропускная способность площади заметно снизилась.

Ранее в городской управе заявляли, что работы на Старом Торге и Кутузова планируется вскоре завершить.

Старый асфальт пока сняли не на всей площади.

Щебень из ям вымывается, что осложняет ситуацию.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.