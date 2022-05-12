В Калужской области ГИБДД призывает родителей не давать детям ездить на мотоциклах

В Калужской области участились случаи ДТП, в которых травмы получают несовершеннолетние мотоциклисты. В четверг, 12 мая, об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как мы уже рассказывали, 6 мая в Калуге на улице Моторной двое подростков на кроссовом мотоцикле врезались в «Ниву». В полиции рассказали, что машина попала в другое ДТП, которое оформляли инспекторы ДПС. Рядом находилась их машина с включенным проблесковым маяком. Но дети на мотоцикле все равно врезались в «Ниву».

11 мая в Думиничах две девочки также на кроссовом мотоцикле, который не требует регистрации, не уступили дорогу «Ниссану».

- Настоятельно рекомендуем родителям провести дополнительные профилактические беседы с детьми о возможных последствиях управления автомобиля, а также мототранспорта без водительского удостоверения, - говорится в сообщении ГИБДД.

Полицейские просят не покупать детям мотоциклы и лишить их доступа к такой технике, если она есть в собственности.

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