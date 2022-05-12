Главная Новости Авто и транспорт
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

В Калужской области ГИБДД призывает родителей не давать детям ездить на мотоциклах

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 12.05.2022 18:15 0 461
В Калужской области ГИБДД призывает родителей не давать детям ездить на мотоциклах

В Калужской области участились случаи ДТП, в которых травмы получают несовершеннолетние мотоциклисты. В четверг, 12 мая, об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как мы уже рассказывали, 6 мая в Калуге на улице Моторной двое подростков на кроссовом мотоцикле врезались в «Ниву». В полиции рассказали, что машина попала в другое ДТП, которое оформляли инспекторы ДПС. Рядом находилась их машина с включенным проблесковым маяком. Но дети на мотоцикле все равно врезались в «Ниву».

11 мая в Думиничах две девочки также на кроссовом мотоцикле, который не требует регистрации, не уступили дорогу «Ниссану».

- Настоятельно рекомендуем родителям провести дополнительные профилактические беседы с детьми о возможных последствиях управления автомобиля, а также мототранспорта без водительского удостоверения, - говорится в сообщении ГИБДД.

Полицейские просят не покупать детям мотоциклы и лишить их доступа к такой технике, если она есть в собственности.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 12.05.2022 18:15 0 461
Тэги: авто гибдд дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбор запчастей для китайских авто
Зинейра пользуется популярностью в Грузии
Доберманы: что надо знать, прежде чем их заводить?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru