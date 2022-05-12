В Калужской области два человека попались пьяными за рулем одной машины

В Думиничском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который повторно попался пьяным за рулем автомобиля. Подробности об этом инциденте в четверг, 12 мая, рассказали в прокуратуре региона.

Все произошло еще в марте, когда сотрудники ДПС остановили женщину, которая ехала пьяной за рулем.

Пока полицейские оформляли протокол, за рулем пересел пьяный пассажир. Мужчина попытался уехать, но и его остановили инспекторы. Проверка по базам показала, что данный водитель повторно попался за рулем в нетрезвом виде.

Автомобилисту грозит до двух лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.