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В Калужской области два человека попались пьяными за рулем одной машины

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2022 13:20 1 361
В Калужской области два человека попались пьяными за рулем одной машины

В Думиничском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который повторно попался пьяным за рулем автомобиля. Подробности об этом инциденте в четверг, 12 мая, рассказали в прокуратуре региона.

Все произошло еще в марте, когда сотрудники ДПС остановили женщину, которая ехала пьяной за рулем.

Пока полицейские оформляли протокол, за рулем пересел пьяный пассажир. Мужчина попытался уехать, но и его остановили инспекторы. Проверка по базам показала, что данный водитель повторно попался за рулем в нетрезвом виде.

Автомобилисту грозит до двух лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2022 13:20 1 361
Тэги: авто прокуратура гибдд
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