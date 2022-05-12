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В Калужской области мост через Лужу на год закроют для ремонта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2022 11:20 1 493
В Калужской области мост через Лужу на год закроют для ремонта

В Калужской области 19 мая должны подвести итоги торгов по выбору подрядчика для ремонта моста через реку Лужа в Малоярославецком районе на дороге между поселками Игнатьевское и Дубровка. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Планируется, что на работы потратят около 290 миллионов рублей.

На время ремонта, до июля 2023 года, движение по мосту через Лужу будет закрыто.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2022 11:20 1 493
Тэги: авто дороги
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