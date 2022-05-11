В Калуге начали снимать асфальт на площади Старый Торг

В Калуге начали снимать старый слой асфальта на площади Старый Торг. Ближайшей ночью работы планируется продолжить, сообщила на планерке в городской управе директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН.

Такие же работы проведены на улице Кутузова.

Выравнивающий слой асфальта там обещают положить при наступлении благоприятных погодных условий.

На улице Энергетиков верхний слой уложат до конца нынешней недели.

Также ведется подготовка к укладке верхнего слоя асфальта на улицах Баррикад и Комарова.

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