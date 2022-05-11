Власти Калуги предупредили об эвакуации 11 брошенных автомобилей
В следующий четверг, 19 мая, в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. Об этом сообщили в городской управе.
Мероприятие запланировано на 10:00-13:00.
Собственников автомобилей просят присутствовать при осмотре и самим убрать транспорт.
- пер. Старообрядческий, 12, «Субару» голубого цвета, К769НХ40,
- Грабцевское шоссе, 130, «Газель» белого цвета, Е553МК40,
- ул. Клюквина, 3, ГАЗ 322132 желтого цвета, О984ЕУ40,
- ул. Платова, 17, «Хафей» светло-серого цвета, Н013НС71,
- ул. Болдина, 16, ВАЗ 21114 белого цвета, О902НС40,
- ул. Георгия Амелина, 51, «Пежо» серого цвета, О438АУ40,
- ул. Степана Разина, 75, УАЗ 2206 цвета хаки, О171ЕС40,
- ул. Войкова, 16а, «Форд Гэлакси» серебристого цвета, Н314СМ40,
- ул. Плеханова, 82, ВАЗ 21113 серебристого цвета, М012УХ40,
- Грабцевское шоссе, 120, ВАЗ зеленого цвета, Е239ОР40,
- Грабцевское шоссе, 118, «Шкода» зеленого цвета, Н113ЕТ40.
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