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Власти Калуги предупредили об эвакуации 11 брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.05.2022 15:34 0 762
Власти Калуги предупредили об эвакуации 11 брошенных автомобилей

В следующий четверг, 19 мая, в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. Об этом сообщили в городской управе.

Мероприятие запланировано на 10:00-13:00.

Собственников автомобилей просят присутствовать при осмотре и самим убрать транспорт.

  • пер. Старообрядческий, 12, «Субару» голубого цвета, К769НХ40,
  • Грабцевское шоссе, 130, «Газель» белого цвета, Е553МК40,
  • ул. Клюквина, 3, ГАЗ 322132 желтого цвета, О984ЕУ40,
  • ул. Платова, 17, «Хафей» светло-серого цвета, Н013НС71,
  • ул. Болдина, 16, ВАЗ 21114 белого цвета, О902НС40,
  • ул. Георгия Амелина, 51, «Пежо» серого цвета, О438АУ40,
  • ул. Степана Разина, 75, УАЗ 2206 цвета хаки, О171ЕС40,
  • ул. Войкова, 16а, «Форд Гэлакси» серебристого цвета, Н314СМ40,
  • ул. Плеханова, 82, ВАЗ 21113 серебристого цвета, М012УХ40,
  • Грабцевское шоссе, 120, ВАЗ зеленого цвета, Е239ОР40,
  • Грабцевское шоссе, 118, «Шкода» зеленого цвета, Н113ЕТ40.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.05.2022 15:34 0 762
Тэги: авто
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