Власти Калуги предупредили об эвакуации 11 брошенных автомобилей

В следующий четверг, 19 мая, в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. Об этом сообщили в городской управе.

Мероприятие запланировано на 10:00-13:00.

Собственников автомобилей просят присутствовать при осмотре и самим убрать транспорт.

пер. Старообрядческий, 12, «Субару» голубого цвета, К769НХ40,

Грабцевское шоссе, 130, «Газель» белого цвета, Е553МК40,

ул. Клюквина, 3, ГАЗ 322132 желтого цвета, О984ЕУ40,

ул. Платова, 17, «Хафей» светло-серого цвета, Н013НС71,

ул. Болдина, 16, ВАЗ 21114 белого цвета, О902НС40,

ул. Георгия Амелина, 51, «Пежо» серого цвета, О438АУ40,

ул. Степана Разина, 75, УАЗ 2206 цвета хаки, О171ЕС40,

ул. Войкова, 16а, «Форд Гэлакси» серебристого цвета, Н314СМ40,

ул. Плеханова, 82, ВАЗ 21113 серебристого цвета, М012УХ40,

Грабцевское шоссе, 120, ВАЗ зеленого цвета, Е239ОР40,

Грабцевское шоссе, 118, «Шкода» зеленого цвета, Н113ЕТ40.

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