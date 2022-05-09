В Калуге маршруты автобусов и троллейбусов изменились 9 мая

Как мы уже рассказывали, 9 мая в Калуге перекроют 16 улиц. В связи с этим изменятся маршруты движения общественного транспорта.

С 8:00 до 13:00:

Троллейбусы №1, 2, 3, 5, 9, 12, 17 и 18 не будут ходить.

Троллейбусы № 8, 10 будут двигаться до площади Московской.

Автобус №2а будет ездить по маршруту Терепец - ул. Суворова - ул. Ленина – ул. Московская – Терепец.

Автобус №9а – по маршруту Канищево - ул. Московская - ул. Телевизионная -ул. Рылеева - ул. Суворова – ул. Плеханова – Канищево.

Автобус №17а – по маршруту Терепец - ул. Телевизионная - ул. Рылеева -ул. Суворова – ул. Плеханова – Терепец.

Автобус №91 – по маршруту Сквер Медицинских сестёр – ул. Герцена - ул. Суворова - ул. Московская – Жерело.

Автобус №95 – по маршруту ул. Кубяка - ул. Суворова - ул. Ленина – ул. Московская –Терепец.

Автобус №97 – по маршруту Канищево - ул. Московская - ул. Ленина - ул. Чижевского - ул. Московская – Канищево.

Автобус №98 – по маршруту Лихуны – ул. Московская - ул. Ленина - ул. Чижевского - ул. Герцена - сквер Медицинских сестер.

Автобус №94 – по маршруту Заречье – ул. Московская - ул. Ленина - ул. Чижевского - далее как обычно.

С 15:00 до 23:00

Троллейбусы №1 будут ездить по маршруту №12.

Троллейбусы №2 – по маршруту Терепец – Дом быта – Терепец.

Троллейбусы №3 – по маршруту КЗТА – сквер Мира – КЗТА.

Автобусы №2а поедут по маршруту Терепец – ул. Кирова – ул. Гагарина – ул. Кирова – ул. Московская –Терепец.

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