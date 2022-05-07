В Калуге на сутки закрыли движение по улице Кутузова

Утром в субботу, 7 мая, в Калуге закрыли движение по участку улицы Кутузова между улицами Вилонова и Монастырской. Это связано с проведением работ по замене коммуникаций теплосети, сообщили в городской управе.

Проехать по Кутузова нельзя будет до 6 утра 8 мая.

Троллейбусы №3 будут ходить по сокращенному маршруту – от сквера Мира до КЗТА и обратно.

Схема перекрытия.

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