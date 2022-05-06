В Калуге улицу Театральную перекроют 12 и 13 мая

В четверг и пятницу, 12-13 мая, в Калуге будет перекрыто движение на участке улицы Театральной между улицами Кропоткина и Карпова. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Перекрытие связано с работами по замене водопровода рядом с домом №43.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - заявили в горхозяйстве.

Схема перекрытия.

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