В Калуге улицу Театральную перекроют 12 и 13 мая
В четверг и пятницу, 12-13 мая, в Калуге будет перекрыто движение на участке улицы Театральной между улицами Кропоткина и Карпова. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Перекрытие связано с работами по замене водопровода рядом с домом №43.
- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - заявили в горхозяйстве.
Схема перекрытия.
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