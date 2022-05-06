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В Калуге отложили ремонт улиц Чижевского и Огарева

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 06.05.2022 11:24 8 1082
В Калуге отложили ремонт улиц Чижевского и Огарева

В нынешнем году в Калуге не будут ремонтировать улицы Чижевского и Огарева в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Хотя ранее данные дороги фигурировали в списке. О причинах 6 мая нам сообщили в управлении городского хозяйства городской управы.

- Третий год подряд применяем комплексный подход в ремонте автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сначала осуществляем ремонт коммуникаций для того чтобы впоследствии продлить срок службы асфальтового покрытия, - отметили в управлении. - В этом году, в силу отсутствия денежных средств, ГП «Калугаоблводоканал» не смог осуществить замену сетей водоснабжения и водоотведения на улицах Чижевского и Огарева. Вследствие чего было принято решение об исключении этих дорог из плана на ремонт в рамках нацпроекта «БКД» в текущем году. 

Поддерживать состояние этих двух улиц будут с помощью ямочного ремонта.

Таким образом, в рамках БКД в Калуге в 2022 году отремонтируют улицы Новорежскую, Космонавта Комарова (на участке от ул. Плеханова до ул. Пушкина), Баррикад (на участке от ул. Константиновых до ул. Ленина), Энергетиков, 8 Марта, Мельничную, Кутузова, 2-й Тульский переулок и площадь Старый Торг.

Калужские автомобилисты давно жалуются в соцсетях на состояние улиц Чижевского и Огарева.

Пока можно рассчитывать лишь на ямочный ремонт.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 06.05.2022 11:24 8 1082
Тэги: авто дороги
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