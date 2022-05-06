Новая дорожная камера в Пучково заработает до конца мая
В четверг, 5 мая, в Калуге прошла приемка комплекса фотовидеофиксации, установленного на окружной дороге в Пучково.
- Комплекс будет фиксировать превышение установленной скорости движения и непристегнутые ремни безопасности, - сообщили утром в пятницу, 6 мая, в министерстве дорожного хозяйства Калужской области.
Камера начнет фиксировать нарушения до конца мая.
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