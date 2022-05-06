В Калуге добавили дополнительные рейсы на трех автобусных маршрутах

С 1 и 2 мая в Калуге добавлены дополнительные рейсы по трем автобусным маршрутам. Как сообщили в управлении городского хозяйства, это сделано по просьбам пассажиров.

На маршруте №41 «пл. Мира – Ждамирово» добавлен рейс на 21:40.

На маршруте №27 «Сквер Медицинских сестер - д. Пучково» появились рейсы в 7:30 и в 14:10.

На маршруте №28 «Сквер Медицинских сестер - ул. Ромодановские Дворики» добавлены девять рейсов - в 6:25, 8:10, 10:00, 11:00, 11:50, 13:40, 15:40, 16:50 и в 17:20.

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