В Калуге опубликованы схемы объезда перекрытых улиц 9 мая

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 9 мая, в Калуге будут закрыты для автомобилистов 16 улиц. Из-за этого изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Проезд будет ограничен в разных частях города с 8:00 до 23:00.

В четверг, 5 мая, управление городского хозяйства опубликовало схемы объезда перекрытых участков.

Водителей просят заранее выбирать подходящий путь.

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