В Калуге опубликованы схемы объезда перекрытых улиц 9 мая
Как мы уже рассказывали, в понедельник, 9 мая, в Калуге будут закрыты для автомобилистов 16 улиц. Из-за этого изменятся маршруты движения общественного транспорта.
Проезд будет ограничен в разных частях города с 8:00 до 23:00.
В четверг, 5 мая, управление городского хозяйства опубликовало схемы объезда перекрытых участков.
Водителей просят заранее выбирать подходящий путь.
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