В Калуге начали асфальтировать улицу Комарова
В Калуге уложили выравнивающий слой асфальта на улице Комарова. Ремонт там ведется на участке от Каменного моста до перекрестка с улицей Плеханова, сообщили в управлении городского хозяйства.
Ранее первый слой асфальта также положили на улице Баррикад. Готовятся работы на улице Энергетиков.
Тротуары ремонтируются на улицах Баррикад, Кутузова и Комарова.
На площади Старый Торг и улице Кутузова водоканал завершил замену труб. «Калугатеплосеть» продолжит работы у дома №14 на улице Кутузова 7 мая. Движение там будет полностью перекрыто.
Нижний слой асфальта на улице Комарова положили вечером 4 мая.
Движение по Плеханова затруднено из-за дорожной техники.
Ранее городские власти обещали, что на перекрестке Плеханова и Комарова появятся пешеходные переходы.
По тротуарам пока передвигаться проблематично.
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