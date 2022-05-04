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В Калуге маршруты общественного транспорта изменятся 9 мая

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 04.05.2022 16:50 1 939
В Калуге маршруты общественного транспорта изменятся 9 мая

Как мы уже рассказывали, 9 мая в Калуге будет закрыто движение на 16 улицах. В связи с этим изменятся маршруты движения общественного транспорта. Об этом в среду сообщили в «Управлении калужского троллейбуса».

С 8:00 до 13:00:

  • Троллейбусы №1, 2, 3, 5, 9, 12, 17 и 18 не будут ходить.
  • Троллейбусы № 8, 10 будут двигаться до площади Московской.
  • Автобус №2а будет ездить по маршруту Терепец - ул. Суворова - ул. Ленина – ул. Московская – Терепец.
  • Автобус №9а – по маршруту Канищево - ул. Московская - ул. Телевизионная -ул. Рылеева - ул. Суворова – ул. Плеханова – Канищево.
  • Автобус №17а – по маршруту Терепец - ул. Телевизионная - ул. Рылеева -ул. Суворова – ул. Плеханова – Терепец.
  • Автобус №91 – по маршруту Сквер Медицинских сестёр – ул. Герцена - ул. Суворова - ул. Московская – Жерело.
  • Автобус №95 – по маршруту ул. Кубяка - ул. Суворова - ул. Ленина – ул. Московская –Терепец.
  • Автобус №97 – по маршруту Канищево - ул. Московская - ул. Ленина - ул. Чижевского - ул. Московская – Канищево.
  • Автобус №98 – по маршруту Лихуны – ул. Московская - ул. Ленина - ул. Чижевского - ул. Герцена - сквер Медицинских сестер.
  • Автобус №94 – по маршруту Заречье – ул. Московская - ул. Ленина - ул. Чижевского - далее как обычно.

С 15:00 до 23:00

  • Троллейбусы №1 будут ездить по маршруту №12.
  • Троллейбусы №2 – по маршруту Терепец – Дом быта – Терепец.
  • Троллейбусы №3 – по маршруту КЗТА – сквер Мира – КЗТА.
  • Автобусы №2а поедут по маршруту Терепец – ул. Кирова – ул. Гагарина – ул. Кирова – ул. Московская –Терепец.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 04.05.2022 16:50 1 939
Тэги: авто транспорт 9 мая день победы укт
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