Калужский губернатор поручил завершить ямочный ремонт к 9 мая

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил к 9 мая завершить ямочный ремонт на дорогах региона.

- И с ямочным ремонтом надо поживее, - заявил он в среду, 4 мая. - За неделю по этой теме количество обращений выросло. Как и договаривались, к 9 Мая в основном работы должны быть выполнены. Особенно там, где люди жалуются на значительные неудобства. И в местах проведения торжеств в честь Дня Победы.

Также губернатор прокомментировал ситуацию с вывозом мусора. Как мы уже рассказывали, на выходных проблемы возникли в двух районах.

- Вижу в комментариях опять увеличилось количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора. По информации ЦУР, много обращений из Дзержинского и Медынского районов. Техника сломалась - это не оправдание. До предстоящих праздничных выходных на площадках должно быть чисто, - поручил Шапша.

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