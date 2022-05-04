В Калуге суд обязал городскую управу нанести разметку на дорогах
Суд обязал управление городского хозяйства городской управы Калуги нанести разметку на дорогах. Ранее соответствующий иск подала прокуратура, сообщили в среду, 4 мая, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
Проверка показала, что на улицах областной столицы зебры и стоп-линии изношены более чем на 50%. И эти нарушения не устранялись.
Прокуратура будет контролировать, как исполняется решение суда.
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