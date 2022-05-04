В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 30 671 нарушение
За неделю, с 22 по 28 апреля, в Калужской области камеры зафиксировали 30 671 нарушение правил дорожного движения. В среду об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
Чаще всего водители превышали скорость - 22 412.
5 341 автомобилист нарушил правила проезда перекрестков.
1 440 человек не пристегнулись ремнями.
806 калужан не пропустили пешеходов.
477 водителей выехали на встречную полосу.
195 – припарковались в запрещенном месте.
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