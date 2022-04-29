В Калуге изменится маршрут автобуса №61 на время перекрытия улицы Кутузова
Как мы уже рассказывали, 2 и 7 мая в Калуге будет перекрыта улица Кутузова. В связи с этим изменится маршрут автобуса №61, сообщили в пятницу в управлении городского хозяйства.
Автобус в обоих направлениях будет двигаться по улице Луначарского.
Ранее сообщалось, что из-за перекрытия сократят маршрут троллейбуса №3.
Изменненая схема маршрута №61 на 2 и 7 мая.
Участок от улицы Ленина до 1-го Красноармейского переулка будет закрыт с 08:00 2 мая до 6:00 3 мая.
Участок между улицами Монастырской и Вилонова будет закрыт для автомобилей с 08:00 7 мая до 6:00 8 мая.
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