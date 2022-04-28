В Калужской области опубликован график работы МРЭО на майских праздниках
В четверг, 28 апреля, управление ГИБДД по Калужской области опубликовало график работы Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела в период с 1 по 10 мая:
- 1, 2 мая – нерабочие дни,
- 3 мая – рабочий день с 8:30 до 13:00,
- 4, 5 мая – рабочий день с 8:30 до 18:00,
- 6 мая – рабочий день с 8:30 до 17:30,
- 7 мая – рабочий день с 8:30 до 13:00,
- 8, 9 мая – нерабочие дни,
- 10 мая – рабочий день с 8:30 до 13:00.
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