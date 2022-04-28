В Калужской области опубликован график работы МРЭО на майских праздниках

В четверг, 28 апреля, управление ГИБДД по Калужской области опубликовало график работы Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела в период с 1 по 10 мая:

1, 2 мая – нерабочие дни,

3 мая – рабочий день с 8:30 до 13:00,

4, 5 мая – рабочий день с 8:30 до 18:00,

6 мая – рабочий день с 8:30 до 17:30,

7 мая – рабочий день с 8:30 до 13:00,

8, 9 мая – нерабочие дни,

10 мая – рабочий день с 8:30 до 13:00.

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