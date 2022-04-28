В Калужской области размыло единственную дорогу в деревню Светлицы

В Бабынинском районе Калужской области деревня Светлицы осталась без нормального подъездного пути. О проблеме в четверг, 28 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

Дорогу размыло из-за подъема уровня воды в реке Перемера.

Прокуратура потребовала от местных властей незамедлительно начать восстановительные работы.

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