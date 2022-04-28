В Калужской области размыло единственную дорогу в деревню Светлицы
В Бабынинском районе Калужской области деревня Светлицы осталась без нормального подъездного пути. О проблеме в четверг, 28 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.
Дорогу размыло из-за подъема уровня воды в реке Перемера.
Прокуратура потребовала от местных властей незамедлительно начать восстановительные работы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!