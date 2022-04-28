В Калуге ямочный ремонт проведут на восьми улицах
В Калуге на нынешней неделе ямочный ремонт ведется на шести улицах. Еще две дороги приведут в порядок в первую неделю мая, сообщили в четверг, 28 апреля, в управлении городского хозяйства.
Сейчас работы ведутся на улицах Кирова, Георгия Амелина, Карла Маркса, Майской, Дорожной и площади Победы.
План на следующую неделю – улицы Дорожная и Небесная в районе разворотного кольца.
Где пройдет ямочный ремонт во вторую декаду мая, станет известно позже. Для начала нужно провести обследование дорог второй категории.
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