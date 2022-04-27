В Калуге новую камеру установили на окружной дороге в Пучково
На окружной дороге в Калуге установили новую камеру, которая будет фиксировать нарушения ПДД. Она расположена в районе деревни Пучково, сообщили в среду, 27 апреля, в региональном «Центре безопасности дорожного движения».
Установка камеры согласована с ГИБДД.
Планируется, что она заработает в мае.
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