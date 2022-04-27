В Калуге ямочный ремонт проведут на улицах Георгия Амелина и Академической

В Калуге после зимнего перерыва возобновил работу муниципальный асфальтовый завод. В среду, 27 апреля, об этом сообщили в городской управе.

Первыми улицами, где проведут ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью, станут Георгия Амелина и Академическая.

Как заявляют представители администрации областного центра, собственный завод позволит быстрее устранять ямы на дорогах.

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