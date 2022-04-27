В Калуге обнаружили нелегального таксиста

В Калуге сотрудники ГИБДД вместе с работниками управления административно-технического контроля проверили таксистов на площади Победы. Всего остановили 22 машины.

- Выявлен нелегальный водитель такси: он осуществлял свою деятельность без разрешения, то есть незаконно, - рассказал 27 апреля начальник управления административно-технического контроля Станислав ОРЕХОВ. - Соответственно у водителя отсутствовал путевой лист с отметками о прохождении предрейсового технического осмотра транспортного средства и предрейсового медицинского осмотра.

На нарушителя составили административный протокол.

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