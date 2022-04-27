В Калужской области планируется за полтора месяца восстановить размытую дорогу

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Кировском районе разрушилась дорога на участке Кировом и Шайковкой. Восстановить ее пообещали через месяц-полтора. Об этом утром в среду, 27 апреля, сообщили в министерстве дорожного хозяйства Калужской области.

- Перекрытый из-за разрушения участок дороги Брянск - Людиново - Киров планируется восстановить в срок от одного до полутора месяцев, - прокомментировали в министерстве. - На объездной дороге сейчас ведутся работы по устранению ямочности. Путь займет на 14 минут больше времени, чем обычно. Схемы объезда прикрепляем.

Причиной разрушения дороги ранее назывались ливни, из-за которых разрушилась труба под асфальтом.

Схемы объезда.

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