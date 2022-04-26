Калужская область получит 2,6 миллиарда рублей на завершение строительства Северного обхода
Калужская область получит от правительства России 2,6 миллиарда рублей на завершение строительства Северного обхода Калуги. Во вторник, 26 апреля, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.
- Даже в период пандемии не останавливались работы на этой стройке, держали хорошие темпы, - прокомментировал глава региона. - Активно работали с федеральным центром по финансированию проекта. Благодаря этому завершим важный для региона проект на несколько месяцев раньше запланированного срока. Уже к августу будет обеспечена полная техническая готовность участка Анненки-Жерело, который замкнет транспортное кольцо вокруг Калуги.
Также он напомнил, что в Калуге в 2022 году начнется реконструкция Синих мостов. А работы на северном въезде в город уже начались.
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