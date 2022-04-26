В Калужской области штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте планируется повысить до 500 рублей

В Калужской области в ближайшее время планируется повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 до 500 рублей. Городская Дума Калуги опубликовала проект решения об обращении с соответствующей инициативой к Законодательному собранию региона.

Как отмечается в пояснительных документах, размер данного административного штрафа в Калужской области не менялся с 2007 года и на данный момент не выполняет свою превентивную функцию, поскольку не является существенным для потенциального безбилетника.

Также авторы документы заявили, что с октября 2007 по ноябрь 2021 года цены в России выросли на 275,18%.

- Изменение размера административного штрафа повысит уровень дисциплинарной ответственности пассажиров при оплате проезда, - считают в городской Думе.

Данный проект решения должны рассмотреть городские депутаты. Если он будет принят, документ направят с региональный парламент.

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