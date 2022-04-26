В Калуге на 16 улицах перекроют движение 9 мая

В понедельник, 9 мая, в Калуге из-за праздничных мероприятий будет закрыто движение на 16 улицах. Соответствующее постановление №162-п подписал городской голова Дмитрий Денисов.

С 9:00 до 20:00 будет закрыта для автомобилей:

Театральная площадь (от улицы Кирова до улицы Суворова).

С 8:00 до 13:00 нельзя будет проехать:

по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);

по проезжей части площади Победы;

по проезжей части сквера Мира.

С 15:00 до 23:00:

на площади Старый Торг;

по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл.Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);

по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);

по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядский до ул. Марата);

по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);

по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг, в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова, в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Набережной (от ул. Набережной, д. 21 до пл. Старый Торг, в сторону пл. Старый Торг).

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