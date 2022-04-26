В Калуге на 800 метров перенесли дорожную камеру в бору

На подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» перенесли одну из стационарных камер. Во вторник, 26 апреля, об этом сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Комплекс фиксации нарушений, располагавшийся на третьем километре, на выезде из бора, перенесли на 800 метров. Теперь камера находится рядом с остановкой «Санаторий Бор».

Планируется, что камера заработает в мае.

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