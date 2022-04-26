В Калуге начался ремонт улиц Энергетиков и Привокзальной

В Калуге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начался ремонт еще двух улиц. Об этом 25 апреля сообщили в службе единого заказа городского хозяйства.

На улице Энергетиков сняли верхний слой асфальта. Новое покрытие там уложат при наступление благоприятной погоды.

На улице Привокзальной обустраивают остановки общественного транспорта и ремонтируют тротуар.

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