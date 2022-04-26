В Калуге все городские парковки станут бесплатными с 1 по 10 мая

В Калуге все уличные парковки с 1 по 10 мая будут бесплатными. Во вторник, 26 апреля, об этом заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Принял решение сделать бесплатными все городские парковки с 1 по 10 мая включительно, - говорится в сообщении главы администрации. - Всех с наступающими майскими праздниками!

Ранее планировалось, что платить не нужно будет только 1 и 9 мая.

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