На семи улицах Калуги установят восемь новых мигающих светофоров

До 1 сентября в Калуге планируется установить восемь новых мигающих светофоров. Об этом 25 апреля сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы пройдут возле школ на семи улицах.

Планируется, что светофоры типа Т7 появятся на улице Энгельса у школ №15 и №18, на улице Баррикад - у школы №14, на улице Трудовой – у школы №28, на улице Майской – у школы №29, на улице Дубрава – у школы №31, на улице Суворова – у школы №24, на бульваре Моторостроителей – у школы №48.

Как отмечают городские власти, после выполнения этих работ все нерегулируемые переходы у школ Калуги окажутся оборудованы мигающими светофорами.

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