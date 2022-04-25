В Боровском районе началось строительство новой дороги

В городе Балабаново Боровского района началось строительство новой дороги. В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в правительстве Калужской области.

Автомобильную дорогу и пешеходную зону до конца 2022 года проложат к городской поликлинике и школе по улице Гагарина.

Финансирование будет вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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