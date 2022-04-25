В Боровском районе началось строительство новой дороги
В городе Балабаново Боровского района началось строительство новой дороги. В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в правительстве Калужской области.
Автомобильную дорогу и пешеходную зону до конца 2022 года проложат к городской поликлинике и школе по улице Гагарина.
Финансирование будет вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!