В Калуге сократят маршрут троллейбуса №3 на время перекрытия улицы Кутузова

Как мы уже рассказывали, на следующей неделе в Калуге запланированы перекрытия улицы Кутузова. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

На время перекрытия сократится маршрут троллейбуса №3. Он будет ходить от сквера Мира до КЗТА, сообщили 25 апреля в управлении городского хозяйства.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Также продлено время перекрытия. Работы будут начинаться не в 10 утра, а в 8.

Участок от улицы Ленина до 1-го Красноармейского переулка будет закрыт с 08:00 2 мая до 6:00 3 мая.

Участок между улицами Монастырской и Вилонова будет закрыт для автомобилей с 08:00 7 мая до 6:00 8 мая.

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