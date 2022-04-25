В Калужской области арестовали автомобиль «Ауди», водитель которого накопил 979 штрафов

В Калужской области житель Малоярославецкого района накопил 979 штрафов за нарушения правил дорожного движения, но их не оплачивал. Общий долг составил 1,25 миллиона рублей, сообщили в понедельник, 25 апреля, в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

В итоге у мужчины арестовали автомобиль Audi S5, на котором и совершались нарушения. Машину вскоре продадут через торги, а вырученные деньги пойдут на оплату штрафов.

- Кроме того, должнику придется заплатить исполнительский сбор за несвоевременное исполнение долговых обязательств, - подчеркнули приставы.

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